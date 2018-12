Lewis blij met zege Willem II op oude nest: ‘We hadden een goed strijdplan’

videoWillem II won zaterdagavond verrassend op bezoek bij AZ (0-2). Fernando Lewis was een van de uitblinkers. De vleugelverdediger is blij met de zege. ,,Er moesten nu punten gehaald worden.”

Oefenmeester Adrie Koster had zijn manschappen een goed tactisch plan meegegeven, merkte ook Lewis. ,,We hadden een goed strijdplan. We wisten dat AZ met veel lopende mensen de vrije ruimtes zou gaan zoeken. Met veel positiewisselingen. We wilden ze naar één kant dwingen.” Het plan verliep feilloos. ,,Ze kwamen in de problemen door steeds verkeerde passes te geven. Dat was in ons voordeel, net als de vroege voorsprong.”

In tegenstelling tot eerdere duels hield Willem II de voorsprong vast. Tot grote opluchting van Lewis. ,,We hebben vaker een vroege voorsprong gehad. Maar vaak gaven we het dan weg. Het was nu een kwestie van goed tegenhouden. En dat hebben we volgehouden.”

Het bezoek van de Tricolores aan Alkmaar was voor Lewis een weerzien met zijn oude club. Al leverde dat niet bijster veel bijzondere gevoelens op. ,,Altijd goed om terug te zijn bij je oude club. Neemt niet weg dat het een wedstrijd is zoals anderen. Ik had geen speciaal gevoel en hoef niet nodig wat extra's te laten zien. Ik weet waar ik goed in ben en denk dat ik dat vandaag weer heb laten zien.”