Lewis maakt Bergwijn onzichtbaar: 'Zal toch wel iets goed doen, hè?'

Passie en strijd

Zo lang het 1-0 was, dacht Lewis dat het mooi zou zijn als zijn ploeg minstens een punt aan het duel met PSV zou overhouden. ,,In de rust spraken we met elkaar af dat we alles moesten geven om in de wedstrijd te blijven. Passie, strijd, overtredingen als het nodig was… Toen het 2-0 werd, kwam bij mij het besef dat we nu echt een goede kans hadden op drie punten. Pas na de 3-0 wist ik zeker dat we het niet meer uit handen zouden geven. Een prachtig gevoel. Dit had de club zo hard nodig. We zijn er nog niet, maar dit is wel een belangrijke stap in de goede richting."