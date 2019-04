Lewis prijst teamspirit Willem II: ‘We weten wat we aan elkaar hebben’

Het leek dan wel een makkie, dat was het volgens rechtsback Fernando Lewis niet. ,,Natuurlijk lijkt dat als je de score ziet, maar dat wil niet zeggen dat we ze hebben onderschat. We wisten dat PEC Zwolle een goed voetballende ploeg heeft. Ze hebben vorige week nog met 5-0 gewonnen.”

Door de sterke reeks van de laatste maanden - Willem II won vijf van de laatste zes competitieduels - zijn de play-offs om Europees voetbal nog altijd in zicht voor de ploeg van Adrie Koster. ,,Ik denk dat wij een goeie feeling hebben in de groep. We weten wat er van elkaar verwacht wordt in dit team, we weten wat we aan elkaar hebben. Zo zie je dat we uiteindelijk tot resultaten kunnen komen.”