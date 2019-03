Lewis (Willem II): ‘Ik kon de bal lekker afsnoepen’

Arjan Swinkels dwingt met KV Mechelen promotie af

19:16 Moergestelnaar Arjan Swinkels heeft met KV Mechelen promotie afgedwongen naar het hoogste niveau in België, de Eerste Klasse. Alleen een onderzoek naar matchfixing in het verleden kan nog roet in het eten gooien voor ‘Malinwa'.