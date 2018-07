'Lichte voorkeur voor Branderhorst als eerste doelman Willem II'

Clubraad Willem II eist opening van zaken na vertrou­wens­breuk

8 juli De clubraad van Willem II eist opening van zaken over het conflict dat is ontstaan tussen de raad van commissarissen (rvc) en het stichtingsbestuur van de Tilburgse club. In een brief werden ze vorige week uitgenodigd voor een bijeenkomst om over een 'ernstige vertrouwensbreuk' tussen beide organen te praten.