‘Liever 50.000 mensen tégen je dan niemand in het stadion’; spelers en fans missen elkaar bij Willem II

De buitenspel-ko­ning van Willem II moet leren geduld te hebben: 'Ik ben té gretig’

10 maart Het is een zeer opmerkelijke statistiek, hij is zelf de eerste om dat toe te geven. Kwasi Wriedt (26) stond dit seizoen ruim drie keer vaker buitenspel dan dat hij trefzeker was. En dat zit hem niet lekker. De Willem II-spits (vijf goals, zestien keer teruggevlagd) gaat er dan ook mee aan de slag, zo belooft hij.