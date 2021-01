Lindon Selahi: ‘Ik wil knokken om Willem II in de eredivisie te houden’

Heerkens kapot na tumultueu­ze slotfase en niet gegeven penalty: ‘Onvoor­stel­baar. Wat een avond weer’

14 januari Freek Heerkens slaakte een zucht, kort na het laatste fluitsignaal van de met 2-3 verloren wedstrijd tegen FC Groningen. De Willem II-aanvoerder zag in de slotsecondes een punt in rook op gaan, maar vond voor de camera van ESPN dat hij kort voor die treffer een penalty had moeten krijgen.