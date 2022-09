LIVE | Dramatisch slot van eerste helft voor tiental Willem II: PEC maakt achterstand razendsnel ongedaan

Owusu verkoos de KKD boven de eredivisie: ‘Willem II is een club waarmee de hele stad verbonden is. Dat vind ik mooi’

Leeroy Owusu had in de eredivisie kunnen spelen nu, maar de rechtsback koos er voor om bij Willem II te blijven. ,,Deze club is sterk verbonden met de stad, dat vind ik mooi.” En nu heeft hij straks een heel goede onderhandelingspositie.

12:03