LIVE | Fout Wellenreuther; FC Groningen komt terug tot 2-1 in Tilburg

Willem II kopieert ongewild NAC met het gedoe onder de lat

14 september De keeperssoap bij Willem II bleef de afgelopen dagen niet onbesproken. Connor van den Berg debuteerde in de uitwedstrijd tegen NEC na de snelle rode kaart voor Jorn Brondeel in de eredivisie en werd na Robbin Ruiter, Timon Wellenreuther en Brondeel al de vierde keeper onder de lat bij Willem II in dit nog prille seizoen.