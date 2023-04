LIVE | Fraaie voorzet Niels van Berkel; Elton Kabangu zet Willem II op voorsprong

Hornkamp is de eregast op feestelij­ke paaslunch Willem II: ‘Op naar de dubbele cijfers’

Willem II heeft zichzelf zondagmiddag een vrolijk Pasen bezorgd, door in de strijd om plek 3 in de Keuken Kampioen Divisie een tik uit te delen aan directe concurrent VVV-Venlo. De belangrijke en verdiende 2-1 zege kwam op het conto van Jizz Hornkamp, de spits die met twee goals in de ‘paaslunch-wedstrijd’ voor een primeur zorgde.