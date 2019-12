LIVE | Geen verrassingen in opstelling Willem II voor duel met Fortuna Sittard

Succes Willem II trekt fans: stadion al weer bijna uitver­kocht

20 december Een paar honderd kaartjes zijn er nog en als ook die over de toonbank zijn gegaan is Willem II - Fortuna Sittard (zaterdag, 20.45 uur) uitverkocht. Dat laatste was al het geval bij de vorige thuiswedstrijd in competitieverband van de Tilburgse succesformatie, tegen Sparta.