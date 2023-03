LIVE | Hornkamp benut penalty en verdubbelt de voorsprong van Willem II

Willem II zet zich met hartverwar­men­de actie in voor stamceldo­na­tie: ‘Matchday is Matchisday’

Willem II zet zich vrijdagavond op bijzondere en hartverwarmende wijze in voor het goede doel, in dit geval Stichting Matchis. Het thuisduel met FC Dordrecht staat (middels een speciaal wedstrijdshirt en collectes) volledig in het teken van het belang van stamceldonatie.