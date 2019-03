LIVE | Isak schiet Willem II naar 1-1; Fortuna met tien man verder

PROFEET VAN DE WEEK ‘Profeet’ Fred van der Hoorn: Willem II speelt gelijk tegen Fortuna

28 maart Elke week voorspelt een andere (oud-)speler of (oud-)clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan Fred van der Hoorn. Hij speelde 19 jaar betaald voetbal in binnen- en buitenland, was vijftien jaar technisch directeur bij FC Den Bosch en is nu al een aantal jaar sportmakelaar.