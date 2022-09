LIVE | Jesse Bosch laat dé kans liggen om Willem II op voorsprong te schieten

Willem II rondt terugkeer van routinier Michael de Leeuw definitief af

Het is helemaal rond: Michael de Leeuw is terug bij Willem II. De 35-jarige aanvaller komt over van FC Groningen en heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij de Tricolores. Hij keert daarmee terug naar de plek waar het voor hem ooit allemaal begon.

11 augustus