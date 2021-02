LIVE | Kan Willem II goede start onder Petrovic voortzetten op bezoek bij Feyenoord?

Spieringhs speelde al tegen topclubs, maar vond Em­men-thuis pas echt spannend: 'Ik kreeg geen hap door m’n keel’

7 februari Wesley Spieringhs fietst in vier minuten van zijn ouderlijk huis naar het Koning Willem II Stadion. Maar hij kan sinds kort met de auto, want bij de vijfde poging was het raak bij het rij-examen. Voor het examen met Willem II tegen FC Emmen slaagde hij afgelopen zondag met lof.