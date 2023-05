LIVE | Komt Willem II midweekse domper te boven tegen VVV-Venlo?

Willem II-trai­ner Robbemond geniet van ‘ongemakke­lij­ke emotie’ bij debutant Lachkar

Het was vrijdag een moeizame avond voor Willem II, thuis tegen Jong FC Utrecht. De 3-0 zege was op papier uiteindelijk best oké, maar het spel lange tijd zeker niet. Dat zag ook trainer Reinier Robbemond, die wél genoot van de debuterende jongeling Amine Lachkar.