LIVE | Llonch terug in de Willem II-basis: herstelde captain vervangt geblesseerde Bosch tegen Jong PSV

De trieste kroniek van het Tilburgse trainers­kerk­hof: Willem II gaat voor vijfde (!) trainer in minder dan twee jaar tijd

Wat sinds zondagmiddag (na de 1-2 derbynederlaag tegen NAC Breda) al in de lucht hing, werd maandagmiddag officieel: Willem II breekt per direct met trainer Kevin Hofland. Met het ontslag van de Limburger houden de Tricolores een behoorlijk twijfelachtig patroon in stand. In minder dan twee jaar tijd hebben de Tilburgers al vier hoofdtrainers versleten, interim-coaches niet eens meegerekend. Cijfers om je voor te schamen.

12 december