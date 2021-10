LIVE | Nederlaag valt ruim uit voor Willem II in Utrecht

Wie wordt de nieuwe Alexander Isak voor Willem II in Almelo?

Heracles-uit is voor Willem II de laatste jaren vaak een grote hobbel op de weg. Sinds het seizoen 2007/08 won Heracles in eigen huis tien eredivisieduels van Willem II vaker dan van iedere andere ploeg, ondanks dat liefst negen teams in die periode vaker op bezoek kwamen in Almelo.

