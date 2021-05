LIVE | Pavlidis zorgt voor feest bij Willem II met ongekende wereldgoal

Willem II'er Holmén: ‘Niet iedereen kan een Viking zijn, maar we moeten wel allemaal knokken’

12 mei Sebastian Holmén is een van de spelers bij Willem II die onverzettelijkheid uitstraalt. De Zweedse Viking is ervan overtuigd dat de Tilburgers niet gaan degraderen, vertelt hij in aanloop naar de degradatiekraker in Den Haag tegen ADO donderdagmiddag.