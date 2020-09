LIVE | Tilburg leeft toe naar kraker tussen Willem II en Rangers FC, inzet: plekje in play-offronde Europa League

Willem II: voor het eerst sinds 1987 geen 4000 toeschou­wers

20 september Het was al even geleden dat het aantal toeschouwers in het stadion van Willem II de 4000 niet overschreed. Door de corona-maatregelen zaten er 3908 toeschouwers, die in de eerste helft keurig klapten. Maar met drie doelpunten in zes minuten is het moeilijk om je bij ‘My little Lady’ te blijven bedwingen.