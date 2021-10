LIVE | Wellenreuther voorkomt met puike redding dat Willem II na een kwartier op achterstand staat

Ook in 1995 beleefde Willem II een superstart; maar toen ging de transfer­markt weer open...

30 september Eén keer in de eredivisiegeschiedenis beleefde Willem II een nóg betere start dan nu. Daarvoor moeten we terug naar het seizoen 1995-1996, toen de Tricolores in hun eerste zeven competitiewedstrijden 17 punten verzamelden, eentje meer nog dan Fred Grim en zijn spelers op dit moment op de teller hebben staan.