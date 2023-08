LIVE | Willem II begint nieuw seizoen bij FC Eindhoven: geen Heerkens en Svensson, basisplaatsen voor De Waal en De Leeuw

Is Willem II klaar voor het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie? Dat gaan we zometeen zien als de ploeg van trainer Reinier Robbemond op bezoek gaat bij FC Eindhoven. Het duel begint om 12.15 uur, volg het hier live!