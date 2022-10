LIVE | Willem II bekert tegen FC Eindhoven: Smits keept, Hornkamp in de spits, Heerkens ontbreekt

Willem II heeft gewonnen (en kwijtge­raak­te) beker uit 1944 terug, met dank aan een 3D-prin­ter

Meer dan 76 jaar lang was de KNVB-beker die Willem II in 1944 won onvindbaar, waardoor de trofee dus ook niet in de Tilburgse prijzenkast stond. Dankzij de voorzitter van een amateurclub uit Delft én een 3D-printer is daar nu verandering in gekomen.

22 september