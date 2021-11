LIVE | Willem II de betere in eigen huis, maar openingstreffer blijft vooralsnog uit

Revalide­ren­de Heerkens over de vorm van Willem II: ‘Kom op, niet zo naïef: even als mannen spelen, niet als jongetjes’

Zonder hem gleed Willem II de laatste weken flink af, maar Freek Heerkens (32) is na zijn knieblessure op de weg terug. De routinier over revalideren in Zeist, zijn waarde voor het elftal én de huidige vorm van de Tricolores. ,,Het oogde af en toe wat futloos en plichtmatig.”

8:00