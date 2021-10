LIVE | Willem II - Fortuna in het teken van afscheid Jordens Peters en 100ste duel Pol Llonch

Nigel Lonwijk keert met Fortuna Sittard terug naar Tilburg: ‘Dit is mijn stad’

20 oktober Hij groeide als voetballer en scholier op in Eindhoven, staat inmiddels onder contract in Engeland en speelt op huurbasis in Limburg. Maar als Nigel Lonwijk (18) vrijdagavond met Fortuna Sittard op bezoek gaat bij Willem II, voelt dat als thuiskomen.