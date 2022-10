LIVE | Willem II gaat met 0-2 voorsprong rusten in Helmond

Sabotage? Onderzoek naar de hekken bij Willem II: ‘Bij controles zaten ze op slot’

TILBURG - Supporters in het Willem II-uitvak beuken zo vaak tegen de hekken. Die houden het altijd. Hoe konden er vrijdagavond tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch wel drie openbreken? Er is vooraf gecontroleerd en alles was in orde, zegt Willem II. ,,Maar natuurlijk gaan we er nog naar kijken.”

11 oktober