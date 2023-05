LIVE | Willem II heeft de snelle voorsprong te pakken; Kabangu kopt fraaie voorzet Owusu binnen

Willem II weet na teleurstel­lend gelijkspel waar het aan toe is: VVV eerste opponent in play-offs

Het is Willem II vrijdagavond niet gelukt de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie vast te houden. Op bezoek bij Roda JC kwam de ploeg van Reinier Robbemond niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Daardoor verspeelden de Tilburgers ook de periodetitel. De eerste tegenstander in de play-offs wordt VVV-Venlo.