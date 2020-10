LIVE | Willem II heeft het overwicht, FC Twente de voorsprong

Driess Saddiki blijft op de bank, nog geen Turks debuut voor Saglam

13 oktober Görkem Saglam krijgt dinsdagavond nog niet de Turkse voetbalnationaliteit. De speler van Willem II is niet opgenomen in de selectie van achttien spelers die vanavond in actie komt tegen Jong Engeland in Wolverhampton. Het betreft een EK-kwalificatieduel in groep 3.