LIVE | Willem II kan nog geen gaatje vinden in defensie van PEC Zwolle

Column Willem II is geen uitzonde­ring. De voetbalin­du­strie wordt in de 21ste eeuw draaiende gehouden door een carrousel

14 augustus In 125 jaar Willem II hebben bijna duizend spelers het eerste elftal gehaald, precies geteld 939. Ze worden allemaal genoemd, in volgorde van opkomst en in alle 3574 opstellingen, in het boek ‘125 jaar Willem II – een beeld van een club’.