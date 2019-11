LIVE | Willem II komt dramatisch uit de kleedkamer; Sierhuis maakt 2-0

Miquel Nelom terug in selectie Willem II

1 november Miquel Nelom keert terug in de selectie van Willem II, dat zondag een uitwedstrijd speelt tegen FC Groningen. Hij is hersteld van een spierblessure, die hij opliep in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Fernando Lewis, Marios Vrousai en João Queirós ontbreken bij de Tilburgse club.