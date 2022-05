LIVE | Willem II leeft weer na doelpunt van Köhn

Arjan Swinkels in gesprek met Willem II over functie van hoofd jeugdoplei­ding

Arjan Swinkels (37) liep al een paar maanden mee bij Willem II in de jeugdopleiding, maar zijn terugkeer bij de club wordt mogelijk definitief. De voormalig verdediger is in gesprek met de clubleiding over de functie van hoofd jeugdopleiding en zou dan de opvolger van Bastiaan Riemersma worden.

10 mei