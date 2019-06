LIVE | Willem II leidt halverwege tegen Diessense selectie na fraaie vrije trap Crowley

In de brandende zon trapt de selectie van Willem II vanmiddag om 16.00 uur af voor de seizoensopener. De Diessense selectie zal de degens met de Tricolores kruisen. Het is de eerste wedstrijd in een reeks oefenduels in aanloop naar het nieuwe seizoen. Vanwege de tropische omstandigheden wordt er vier keer 20 minuten gespeeld.