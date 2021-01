LIVE | Willem II met Peters in basiself op jacht naar broodnodige punten tegen PEC

Volgende zure appel voor Willem II: nederlaag in extra tijd tegen FC Groningen

14 januari Hoeveel tegenslag kan een ploeg verwerken. Een paar dagen na de onnodige en late nederlaag in Venlo kreeg Willem II donderdagavond in eigen stadion een volgende klap. In de slotfase veranderde een 2-1 voorsprong in een 2-3 nederlaag.