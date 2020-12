LIVE | Willem II moet winnen van Sparta om weg te komen van de onderste plaatsen

Voor Driess Saddiki voelt het of hij zijn ploeggeno­ten in de steek laat

5 december Hoe groot de kans is dat hij tegen zijn oude club Fortuna Sittard gaat spelen? ,,Nul procent”, zegt Driess Saddiki na de woensdagtraining van Willem II. ,,Ik heb nog even nodig, in ieder geval een volledige trainingsweek. Ik moet eerlijk zijn naar de trainers, de medische staf en vooral ook naar mezelf.”