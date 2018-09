LIVE | Willem II naar Volendam in de eerste ronde van de KNVB-beker

Willem II voor 41ste bekertref­fen deze eeuw

14:27 Willem II speelt dinsdagavond in Volendam voor de 41ste keer deze eeuw een bekerduel. De Tilburgse club scoort nog net een winstpercentage dat hoger is dan 50 procent. Er waren 21 winstpartijen en twee uitschieters: de plek in de halve finale vorig seizoen en de finaleplaats in 2005.