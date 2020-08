LIVE | Willem II neemt de wedstrijd over na goals van Wriedt en Trésor

Minimaal 1900 fans bij ‘comeback-wedstrijd’ Willem II - VVV-Venlo

13 augustus Willem II probeert vrijdag opnieuw een comeback-wedstrijd te spelen in het eigen stadion. Afgelopen zaterdag ging wegens een coronageval in de Tilburgse selectie een streep door de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. Nu is VVV-Venlo tegenstander.