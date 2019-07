LIVE | Willem II oefent tegen Belgische ploeg Oostende

Oproep aan Willem II: start weer een professio­neel vrouwen­team

15:06 TILBURG - GroenLinks roept Willem II in een open brief op weer een professioneel vrouwenteam te starten. Volgens Tilburgse fractievoorzitter Evelien Kostermans laat het WK in Frankrijk zien dat vrouwenvoetbal populairder is dan ooit.