LIVE | Willem II overtuigt nog niet, maar staat wel op voorsprong bij rust

Smits trots op basisplek bij Willem II: ‘Kostas Lamprou is hier een hele meneer’

Het vraagteken onder de Willem II-lat is geen vraagteken meer: Joshua Smits is voorlopig de eerste keeper in Tilburg. De 29-jarige Nijmegenaar staat vrijdagavond onder de lat tegen Jong PSV. ,,Ook na de komst van Kostas Lamprou ben ik niet van de wap geraakt.”

4 augustus