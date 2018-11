LIVE | Willem II snakt tegen Vitesse naar eerste thuiszege sinds augustus

Adrie Koster wil niet ver vooruit kijken

23 november Willem II begint zondagmiddag tegen Vitesse aan het laatste blok van vijf wedstrijden voor de winterstop. Adrie Koster wil in de aanloop naar die cyclus niet te ver vooruit kijken. ,,Het is niet zo dat we een bepaald aantal punten als doel gesteld hebben", aldus de trainer van de Tilburgse club na de training van vrijdagochtend.