LIVE | Willem II start tegen Fortuna met Ruiter en Köhn, maar nog zonder Heerkens

Zelfs in het paradijs is niet alles perfect voor voetballer Kevin Brands: ‘Als ik thuis ben, krijg ik het moeilijk’

4 december Mooi weer, lekker eten en een veel relaxtere levensstijl dan in Nederland. Kevin Brands (32) leidt op het oog een heerlijk leventje in Thailand. Voor het voetballen, het leven eromheen en de centen, daar is hij duidelijk in. Maar er is een groot nadeel: zijn vrouw en twee kleine kinderen heeft hij al sinds januari niet meer gezien.