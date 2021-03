LIVE | Willem II tegen FC Twente met ongewijzigd elftal, teruggekeerde Peters op de bank

Willem II houdt slechts een punt over aan tumultueu­ze degradatie­kra­ker

24 februari Het niveau bij Willem II - ADO Den Haag was abominabel, maar de kelderkraker was wél enerverend. Vooral door de scheidsrechter en door de VAR, als die er laatste er was tenminste… Twee strafschoppen, twee rode kaarten… En uiteindelijk een 1-1 gelijkspel.