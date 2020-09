LIVE | Willem II trapt in Heerenveen na pauze van 188 dagen eredivisie af met Nelom in centrum defensie

Veel kleine pijntjes plagen Willem II

24 augustus De selectie van Willem II heeft in de aanloop naar de wedstrijd van dinsdag tegen KAA Gent veel last van kleine pijntjes. Maandagochtend stonden er maar twaalf spelers en twee keepers op het veld. Van de veldspelers die meetrainden, is Dylan Ryan tegen de Belgen nog niet inzetbaar.