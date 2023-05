LIVE | Willem II valt aan, maar is slordig in de afronding

Willem II stapt als eerste stadion in Nederland over op stevige plastic bekers, 2 euro per stuk: ‘Wie geeft straks het eerste rondje?’

TILBURG - Voetbalclub Willem II voert nog deze maand duurzame drankbekers in. De plastic wegwerpbekers gaan per 21 april - de wedstrijd Willem II tegen TOP Oss - in de ban. In het stadion worden dan alleen nog herbruikbare hardcups verstrekt. ,,Bij Dortmund zitten er 80.000 mensen op de tribune en daar werkt het ook.”