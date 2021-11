LIVE | Willem II wederom met Svensson op 10: Grim kiest voor dezelfde elf als tegen FC Utrecht

Jordens Peters officieel nieuwe algemeen directeur Roda JC: ‘Club heeft een geweldige historie’

Jordens Peters is officieel gepresenteerd als nieuwe algemeen directeur van Roda JC. Dinsdagmiddag kwam het nieuwtje al naar buiten, maar inmiddels heeft de Limburgse club de komst van Peters bevestigd. ,,De potentie is bijzonder groot in deze regio", aldus Peters in een eerste reactie.

