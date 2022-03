LIVE | Willem II ziet AZ nog voor rust terugkomen tot 2-1

video Kevin Hofland bij stadion Willem II om puntjes op de i te zetten

De motor van de Mercedes draait al als we Kevin Hofland om 11.43 uur plots het Koning Willem II stadion zien verlaten. Achter het stuur zit z'n vader. ,,Of hij mijn zaakwaarnemer is? Nee”, zegt de nieuwe Willem II-trainer met een gulle lach.

14 maart