LIVE | Wriedt schiet Willem II kort na rust op gelijke hoogte tegen Ajax

Willem II-spits Otschi Wriedt is de man van de loopactie en de uithaal of het tikje

12 december Otschi Wriedt, nog niet fit voor een hele wedstrijd, is Willem II's hoop in de bange dagen. De druk op de schouders van de 26-jarige Duitse spits, die vorige week als invaller zijn debuut maakte in de eredivisie, is levensgroot. De verwachtingen zijn in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sparta hoog gespannen.