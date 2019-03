Llonch mogelijk niet met Willem II naar de Kuip

Het is nog niet zeker of Willem II zaterdag in de uitwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord kan beschikken over Pol Llonch. De 26-jarige Spanjaard viel afgelopen weekeinde tegen De Graafschap uit met een bovenbeenblessure. Hij traint sindsdien aangepast.

Llonch maakte plaats voor Vurnon Anita, die zijn inmiddels gebruikelijke invalbeurt kreeg. De Spanjaard miste dit seizoen pas één wedstrijd voor Willem II. Bij de 1-5 thuisnederlaag tegen Heerenveen begin december zat Llonch een schorsing uit, omdat hij in een razend tempo vijf gele kaarten had gekregen. Daarvan leerde hij kennelijk, want sinds die schorsing is de middenvelder niet meer met geel bestraft.

Een eventuele absentie van Llonch maakt de weg voor Elmo Lieftink vrij om weer bij de wedstrijdselectie te komen. De voetballer uit Deventer werd op 9 november voor de laatste keer opgeroepen. De voorbije weken kwam hij tweemaal voor Willem II 2 in actie.

Isak

Willem II-spits Alexander Isak is toch opgeroepen voor de A-selectie van Zweden, dat EK-kwalificatieduels met Roemenië en Noorwegen gaat spelen. Bondscoach Janne Andersson maakte het nieuws woensdag bekend. Hij had flink ervan langs gekregen in de Zweedse pers, die vond dat Isak in de nationale ploeg thuis hoorde.

Andersson, die onlangs met zijn assistent Peter Wettergren naar Nederland kwam om duels van Isak te bekijken, bevestigde dat. ,,Hij heeft veel getraind in een goede omgeving en heeft zich de laatste tijd laten zien bij zijn nieuwe club Willem II. We zijn blij dat we spelers zoals Isak een kans kunnen geven in de nationale ploeg”, zo lichtte de bondscoach zijn keuze toe.

Jongste doelpuntenmaker

Isak speelde al twee interlands speelde en is met 17 jaar en 113 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit is in de interlandgeschiedenis van het Zweeds elftal. Hij wekte zelf zaterdag na de wedstrijd tegen De Graafschap niet de indruk in een uitverkiezing te geloven. ,,Ik weet dat de Zweedse voetbalbond me volgt, maar heb zelf geen contact gehad met de bondscoach.”