Llonch ontbreekt bij seizoensopener Willem II tegen Diessense selectie

Voormalig Willem II-speler Van der Linden (28) stopt vanwege aanhoudend blessure­leed

24 juni 28 jaar oud is hij pas, maar Jop van der Linden houdt het nu al voor gezien in het betaald voetbal. De centrale verdediger, die in het seizoen 2017-2018 voor Willem II uitkwam, heeft te veel last van aanhoudende heupblessures.