Logistic Force nieuwe shirtsponsor van Willem II

Logistic Force is een landelijke uitzendorganisatie met 19 vestigingen in Nederland en is al tien jaar aan de Tilburgse club verbonden. Toen het bedrijf in 2008 in Tilburg werd opgericht is het vrijwel meteen sponsor geworden van de Tricolores. Komend seizoen is het voor de eerste keer dat de naam van het bedrijf op de shirts te zien zal zijn.