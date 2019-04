Makkelie fluit competitiewedstrijd Willem II tegen Ajax

Willem II’er Özbiliz discipli­nair geschorst, Kristins­son gaat vertrekken

1 april Aanvaller Aras Özbiliz is door Willem II disciplinair geschorst. De Armeniër weigerde zaterdag in te vallen in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-2), zo verklaarde trainer Adrie Koster maandagmiddag. Hij mist in ieder geval dinsdag het duel met Heracles Almelo.